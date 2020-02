Ajakirjanik Itaalias: näomaski eest nõutakse hingehinda

Itaalias on neljapäeva hommiku seisuga nakatunud koroonaviirusesse 453 inimest, surnud 12 inimest. Foto: Zumapress/Scanpix

Aastaid Itaalias elanud eesti ajakirjanik Ülle Toode rääkis Äripäevale, et kuigi meediapilt koroonaviiruse kohta näib kohati paaniline, on võimud avalikkusega suheldes esialgsest šokist üle saanud.

Põhja-Itaalias, kus on praegu Euroopa suurim koroonaviiruse nakkuskolle, on paljud ettevõtted – kinod-teatrid, kohvikud-restoranid – suletud. "Kohalikus meelelahutustööstuses on arvestatud juba kahjuga vähemalt 10 miljoni euro ulatuses," ütles Roomas elav Toode Äripäeva raadio hommikuprogrammis.