Ohumärkidega kinnisvaraturul levib 2007. aasta trend

Elamuprojektidele pannakse ka tulevikus nurgakive, kuid suurem eramute ja kortermajade ehitus hakkab valguma sarnaselt 2006. ja 2007. aastale Tallinnat ja Tartut ümbritsevatesse valdadesse. Foto: Raul Mee

Möödunud aastal jätkas kohalik kinnisvaraturg kasvu, kuid tänavune hindade tõusukõver ei tule järsk, sest elamu- ja äripindade arendajad ning müüjad keskenduvad üha enam järel- ja üüriturult tulu teenimisele.

Eelmisel aastal vähenes ehitusettevõtjate kindlustunne märgatavalt, kuna suuremates tõmbekeskustes on suured arenduspiirkonnad juba töös ja ehitusmahtudes pole ette näha suuri kasvunumberid. Arco Vara analüütiku Mihkel Eliste sõnul on see sundinud arendajad ja ehitajaid vaatama üha enam väljapoole linnasid. See tähendab, et sarnaselt kümnenditagusele kriisieelsele perioodile hakkavad ehitusfirmad keskenduma linnaäärsete uusarenduste rajamisele.