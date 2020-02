Nädala lood. Tallinki mehed panevad linnahalli 300 miljonit ja suur koroonahirm

Koroonaviirus on körsidel paanikat tekitanud. Foto: SIPA/Scanpix

Äripäeva lugejate tähelepanu võitis sel nädalal nii viirusepaanika meil kui maailma börsidel, aga ka kolmapäeval tulnud uudispomm, et Tallinn ja Tallink pressivad merele. Huvitavaid teemasid jätkus aga teisigi.

Kolmapäeval tuli kõigile üllatusena teade, et linnahallile, millele on elu püütud sisse puhuda kümme aastat, on lõpuks leitud investor. Märku millestki suurest andis see, et kolmapäeva ennelõunal lõpetati kauplemine Tallinki aktsiatega. Infortar ja Tallink hakkavad koos Tallinnaga linnahalli arendama. Linn annab hoone ja maa, ettevõtted panustavad rahaga.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütles pressikonverentsil, et linnahalli kordategemiseks on Tallink mõelnud tervikliku visiooni: linnahalli taha rajatakse sadam ja hoonesse endasse keskus hotellide-kohvikutega. Loe sellest lähemalt siit

Uue kompleksi ehitustööde eeldatavaks pikkuseks on kolm aastat alates vajalike lubade saamisest ja lepingute sõlmimisest, milleks omakorda võib kuluda mitu aastat. Kogu projekti eeldatav maksumus on suurusjärgus 300 miljonit eurot.

Kuna Tallink tahab teha linnahalli juurde oma sadamat, tekitas see küsimuse, kuidas mõjutab see Tallinna Sadamat ja ettevõtte investoreid. Mida arvas Tallinna Sadama juht Valdo Kalm, loe siit.

Loe, kuidas reageerisid investorid ja Tallinki ning Tallinna Sadama aksia hinnad.

Tallinna teise suurarenduse Porto Franco juht Rauno Teder aga tervitas Tallinki otsust. Loe Tederi arvamust siit

Koronaviirus laastas börse

Kogu maailma tähelepanu on aga endiselt koronaviirusel. Sel ajal, kui meil vabariigi aastapäeva tähistati, tabas Euroopa ja maailma börse suur langus. Euroopa aktsiaturud kannatasid esmaspäeval suurimat langust alates 2016. aasta keskpaigast. Languse põhjuseks oli hüppeline koroonaviiruse juhtumite kasv Itaalias, Lõuna-Koreas, Jaapanis ja Iraanis. Vaata börsilanguse kohta rohkem siit

Börsipaanikale reageeris kukkumisega ka nafta hind.

Koronapaanika pani aga küsima, kas praegu on õige aeg aktsiaid müüa või peaks neid hoopis odavalt juurde ostma. Analüütikud ütlesid kui ühest suust: ära oma portfelli praegu puutu.

Ka investeerimisguru Warren Buffett ei lase end koronast häirida ning aktsiaid müüma ei kiirusta. Loe vanameistri arvamust asjast siit

Stockmann saab jalgu alla

Samal ajal kui börsid pabistavad korona pärast, on mõni börsiettevõte end justkui leidmas. Äripäev tegi intervjuu Stockmanni juhi Jari Latvaneniga, kes tunnistas, et kaubandus muutub nii kähku, et trendide tabamiseks on vaja kristallkuuli. Mis probleemidega on Stockmann maadelnud ja kuhu on praeguseks jõutud, loe siit

Pudisevate kaasustega hädas prokuratuur

Kui Stockmann on olnud investorite surve all, siis suur avalikkuse surve on langenud prokuratuurile. Teisipäevases kaaneloos kirjutasime mitmest prokuratuuri komistuskivist. Prokuratuuri seisukohti selgitab loos Taavi Pern, üksjagu kriitilist on prokuratuuri kohta öelda aga Tartu Ülikooli kriminoloogia professoril Jaan Ginteril. Lugu saab lugeda ja kaasa mõtiskleda siin.

Koroonaviirus jõudis Eestisse

Neljapäeva hommikul selgus aga, et Eestis on tuvastatud esimene koroonaviiruse juhtum. Uurisime ettevõtjate reaktsiooni ja selgus, et koroonaviirus on mõnele Eesti ettevõtjatele juba kalliks maksma läinud, teised näevad võimalust teenida.

Loe kokkuvõtvat lugu Eesti ettevõtjate reaktsioonist koroonaviirusele siin.

Kui aga soovid kuulata Äripäeva ajakirjanike kokkuvõtet lõppevast nädalast, saad seda teha siin: