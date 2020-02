Rainer Sternfeld: Eesti idusid soosib tehniline taip, mitte õhu müümine

Rainer Sternfeld tänavu Tartus StartupDay laval, kus jagas enda kogemust Räniorust. Tähtis on mitte, mida, vaid kuidas sa teed, selgitas ta. Foto: StartupDay

Eesti idufirmasid aitab Räniorus ja maailmas laiemalt edasi nende taga olevate meeskondade tugev ja tehniline teadmiste pagas. Samas jääb vajaka enda turundamise oskustest, nentis aastate pikkuse Ränioru kogemusega iduettevõtja ja nüüd Eestisse naasnud Rainer Sternfeld.

„Meil on tehnilised võimed olemas, kuid me ei oska end turundada,“ ütles Sternfeld Äripäeva Raadiole antud intervjuus. Tema sõnul oleks samas hullem, kui olukord oleks vastupidine ehk me oskaks end hästi maailmale presenteerida, kuid esitletav ei oleks kooskõlas meie oskustega. „Kui müüksime õhku ja tehnilisi oskusi poleks, siis kaugele ei jõuaks, eks Silicon Valleys leidub palju selliseid šarlatane,“ jagas ta oma kogemust.