Sutter prognoosib õlile pikka iga

Eesti Energia Enefit280 tehas, 2024. aastaks tahab ettevõte uue ehitada. Foto: Andras Kralla

Nafta hinnad elavad läbi turbulentseid aegu ning koroonaepideemia kütuseturule head ei tõota, kuid pikas perspektiivis tasub Eesti Energial ikkagi uus õlitehas püsti panna.

Uuel õlitehasel on kopsakas hinnalipik: 300 miljonit eurot ning tegemist on nii keeruka protsessiga, et kaht või kolme korraga ehitama ei tahaks hakata, ütles Eesti Energia juht Hando Sutter ettevõtte lähiaastate plaane kirjeldades. Kuid 2024. aasta võiks olla esimene täisaasta, kui tulevane õlitehas võiks pidevalt töös olla. Ametliku investeerimisotsusega ollaks endiselt tasemel "peatselt" ja "selle lävel".