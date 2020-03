Kuldehteid tabas müügilaine

Nii USAs kui Euroopas on näha enneolematult suurt kuldehete müügilainet, sest inimesed tahavad kasu lõigata koroonaviiruse tõttu tõusnud kulla hinnast.

Kuldehted lähevad viimasel ajal hästi kaubaks. Foto: Reuters/Scanpix

USAs Chicagos asuva House of Kahn Estate Jewelersi president Tobina Kahn ütles Bloombergile, et tavapäraselt vanade kuldesemete müük tõuseb, kui kulla hind maailmaturul tõuseb, ent niisugune müügilaine on siiski enneolematu. Kahn ütles, et tema ettevõttele hindamisele toodud kuldehete ja -esemete arv on sel nädalal kasvanud suisa 12%.Kulla hind on sel aastal tõusnud 8,4%.