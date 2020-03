Turismitööstust võib oodata suur šokk

Turistid Itaalias Veneetsias. Foto: AP/Scanpix

Maailma turismitööstus võib saada koroonaviiruse tõttu suurima tagasilöögi alates 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutest, kirjutab CNN.

Moody’s Analyticsi ekspert Mark Zandi ütles, et turismitööstus on koroonaviiruse puhangutest kõige otsesemalt mõjutatud. Veelgi enam, kui asi läheb nõndaviisi edasi, võib globaalne turismitööstus märkimisväärselt mõjutada kogu maailma majandust. Vaatame numbreid: maailma turismisektori käive ulatub aastas 5,7 triljoni dollarini, tööjõu mõttes töötab kümnendik inimestest just turismivaldkonnas.