Raadiohommikus: parima juhi valimine, Milremi tulevikuplaanid ning Investeerimisfestival

Milremi tehnika Singapore Airshow messil. Relvasüsteem kasutab THeMIS roomiksõidukit ja ST Kineticsi kaugjuhitavat relvasüsteemi ADDER. Foto: Roslan Rahman / AFP

Alates märtsist on Eesti tehnoloogiaettevõtte Milrem Roboticsi tegevjuht pikaajalise juhtimiskogemusega Veiko Vaher. Mis plaanid ettevõttega on, räägib ta kolmapäevases hommikuprogrammis.

Börsitoimetuse juhi Juhan Langi ja Investeerimisklubi eestvedaja Marko Oologa räägime nii turgudel toimuvast kui ka sellest, mida toob suvine Investeerimisfestival.

Seitsmendat korda toimuv konkurss "Parim juht" otsib Eesti kõige eeskujulikumat juhti, kes lisaks enda organisatsiooni või ettevõtte tulemustele suunab ja panustab ühiskonda laiemalt. Äripäeva raadio toimetaja Rivo Sarapik aitab mõtestada, mis teeb heast juhist hea juhi ning miks üldse parimat juhti on vaja valida.

Samuti heidame pilgu peale sellele, mis toimub USAs nii-öelda superteisipäeval: pilt saab palju selgemaks, kes võib väljuda võitjana demokraatide presidendikandidaatide seast ehk kes hakkab novembris võistlema Donald Trumpiga.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekord on teemaks konkurentsiõigus. Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Sandor Elias ja Tanel Kalaus räägivad, mis on turgu valitsev seisund ning milliseid kohustusi ja ka võimalusi see ettevõtjale kaasa toob. Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Delovõje Ljudi". Külaline on Jana Budkovskaja – Prototroni rahastu juht ning OBJEKT loomemajanduse inkubaatori juhtivpartner. Janast räägitakse kui inimesest, kes jõuab vedada mitut projekti korraga ning ei väsi kunagi. Ta on Ida-Virumaalt pärit ning omab kindlat vaadet, mis on selle regiooni probleemide põhjus ning mis oleksid lahendused. Kui saate alguses teeme juttu võrdlemisi pehmetel teemadel, näiteks start-up'ide toetused, siis lõpuosas tuleb Jana välja poliitilise statement’iga selle kohta, kuidas peaks riik tegelikult Ida-Virumaad käsitlema.

13.00–14.00 "Kullafond". Saates tuleb juttu Hiina suurfirmast Huaweist, kes on viimasel ajal sattunud tehnoloogiaskandaalide keskmesse. USA on öelnud, et Huawei võib olla seadmetesse ehitanud tagaukse, mis võimaldab ettevõttel andmeid koguda ja Hiina valitsusel neid kasutada. Kas see on nii? Külas on TalTechi võrgutarkvara professor Tanel Tammet. Saadet juhib Pille Ivask. Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta juunikuus.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Teeme kokkuvõtte sügisel ja talve alguses kuulajateni jõudnud neljast "Äripäeva TOPi" saatest. Saate teada, kuidas mõjutavad revolutsioonid toidutööstuses nii keemiatööstust kui ka põllumajandust, mis võiks anda hoogu sisse Eesti edulugudele ning kus näevad logistikaettevõtted ambitsiooni kasvuks. Sõna saavad Äripäeva põllumajanduse, keemiatööstuse, ärikonsultatsioonide ning logistikasektori TOPi edukamad ettevõtted. Saate pani kokku Priit Pokk.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

