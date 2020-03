Raadiohommikus: välismaa talendid ja Soome Kalevipojad

Rakendusliku Antropoloogia Keskuse juht Keiu Telve on uurinud nii Eesti ehitajate motivatsiooni Soomes kui ka välismaa talentide elu-olu Eestis. Räägime hommikuprogrammis temaga, miks välismaa talendid ei taha Eestis püsida ja miks Kalevipojad Soomest koju ei tule.

Elisa Eesti turundustiim valiti Eesti turundusrahva poolt aasta parimaks turundustiimiks. Milline on turunduse roll ettevõttes ja kui palju peab tippjuht turundusse sekkuma? Sellest räägivad Elisa Eesti juht Sami Seppänen ja turundusjuht Karin Kanepi.

Eelmisel nädalal valiti järjekordne Eesti aasta turundustegu – seekordseks võitjaks osutus G4Si Nublu turuletoomine. Külas on Tarmo Pärjala ja Reimo Mets G4Sist, kellega räägime edukast turundusest.

Kaubandusala eksperdi ja koolitaja Raul Vatsariga räägime hinnastamisest – millised on soodushinnaga pakkumiste ohud ja võimalused ja mida tuleks hinnakujunduses kindlasti arvestada.

Stuudios on uudistetoimetaja Kaspar Allik ja saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 „Kuum tool“. Luminori panga 500 miljoni euro väärtuses pandikirju märgiti kokku 1,6 miljardi euro eest. Panga negatiivse intressiga saadud rahastus võiks tuua lõpuks kodulaenude turule tihedama konkurentsi ja madalamad intressid. Kas ka läheb nii? Sellest räägivad saates Luminori tegevjuht Erkki Raasuke ja LHV Panga juht Erki Kilu. Samuti peatume sellel, kas ja kuidas peaksid ettevõtted valmistuma koroonaviiruse tõttu kriisiplaaniks.

Saadet juhib Priit Pokk.

12.00–13.00 "Juhtimislabor". Kuidas võita edasilükkamist, võtta vastutus ja hakata oma harjumusi muutma? Neile küsimustele otsime vastust seekordses saates, kus uurime, miks me asju pidevalt edasi lükkame ja alles viimasel hetkel tegutsema hakkame. Samuti tuleb juttu sellest, kas rööpräheldes saab muudatuse ellu viia ja mida teha siis, kui oled uue harjumuse juurutamise keskel, aga tahaks veidi järele anda. Stuudios on psühholoogiadoktor ja koolitaja Eva-Maria Kangro.

Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Keskendume tööstusettevõtteid teenindavale ettevõttele Alas-Kuul AS ja kutseharidusele. Stuudios on külas Alas-Kuuli keevitus- ja plasmalõikeseadmete müügijuht Andres Metsmaker, kellega on juttu nii ettevõttest, konkurentsist, turuolukorrast, tööjõupõuast ja paljust muust. Saates arutletakse ka selle üle, kuidas noori kutseharidusele lähemale tuua.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänased ettekanded on salvestatud KPMG ärifoorumil, mille fookuses oli tulevik, juhtimine ja uued tehnoloogiad. Esimesena pakume teile kuulamiseks ettevõtja, Naisinvestorite Klubi asutaja ja investori Kristi Saare esinemist. Teemaks on „Ettevõtja ootused ja hirmud pensionireformiga seoses“.

Äriprotsesside robootiline automatiseerimine (RPA) kiirendab äri, säästab sinu ettevõtte raha ja vähendab kulusid ning valusid personali-, raamatupidamis- ja finants-, IT- ning tootmisjuhtimisosakonnas. RPA on küll tehniline vahend, kuid rakenduskulude, aja ja juurutamise raskuse poole pealt kordades vähem koormav kui klassikaline infosüsteemide arendus. Säästetud tööaeg võib olla kolossaalne. RPA on välkkiire ja vapustavalt tõhus viis oma ettevõtte konkurentsivõimet tõsta. Seda teemat avab KPMG Balticsi, Lighthouse Eesti juhtiv andmeteadlane Raul Nugis.

