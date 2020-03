Antti Moppel: võimalus naftaleppe sõlmimiseks on olemas

Olerexi omaniku Antti Moppeli meelest on naftaturul palju ootamatusi. Foto: Raul Mee

Tanklaketi Olerex omanik Antti Moppel ütles, et kuigi ta arvas, et saudid ja Venemaa saavad viimasel hetkel kokkuleppele, on leppe võimalus siiski jätkuvalt olemas.

„Praegused kärped püsivad selle kuu lõpuni. Mõlemal poolel on aega astuda samm tagasi,“ märkis Moppel.