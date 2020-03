Saudid võtsid viiruse tõkestuseks kasutusele hiigeltrahvi

Kaaba-nimeline ehitis on islami üks tähtsaimaid pühamuid, mis asub Mekas. Pildil pühamu üleeile ehk laupäeval (üleval) ning eelmise aasta augustis. Vahepeal kehtestatud külastamise lauskeeld on küll nüüdseks peatatud. Foto: AFP/Scanpix

Saudi Araabia kavatseb trahvida inimesi, kes ei avalda riiki sisenedes oma terviseinformatsiooni ja reisimisajalugu kuni 500 000riaalise (133 000dollarilise) trahviga, vahendab Reuters.

Pühapäeval teatas kuningriik, et kavatseb ajutiselt panna riigi idaosas asuv naftat tootev Qatifi provints kinni. Regioonist on pärit enamik riigi nakatunud 15 inimesest. Mõned neist ei andnud riigi jõududele teada, et naaseti riiki Iraanist, seda läbi teiste lähiriikide.