Raadiohommikus: mis ja kui koledana paistab?

Esmaspäeval paistis olukord hirmus, ent selge – nüüd tuleb uus majandussurutis. Tänane päev tõi aga julgustavaid uudiseid: riigid on valmis koroonaviiruse mõju vahendamiseks rahakotti tuulutama, OPEC ja Venemaa võivad kokkuleppele jõuda, nafta hind tõusis ning börsid mõnevõrra toibusid.

Mis siis lõppude lõpuks majanduses toimub ja terendab? Seda aitab Äripäeva raadio hommikuprogrammis selgitada Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Veel räägime riigikogus vastu võetud äriseadustiku muudatusest, mis hõlbustavat märkimisväärselt idufirmade ning teiste rahvusvahelise haardega ettevõtete jaoks investorite kaasamist ja osakute müümist. Stuudiosse tuleb parlamendi sammu toetava arvamusloo kirjutanud vandeadvokaat Paul Künnap.

Mida tähendavad koroonaviiruse riiki jõudmine ja majanduslikult keeruline aeg valitsevate poliitikute kuvandile ja populaarsusele? Kas selliste raskustega põrkudes on valitsuse paistmine negatiivses valguses paratamatus? Selle üle arutleb värskelt Äripäevaga liitunud poliitikaajakirjanik Urmas Jaagant.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Kaspar Allik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Saate fookuses on kodulaenud ja oma kogemust hiljuti pankadest pakkumise küsimisel ning lõpuks ka laenu võtmisel jagab investor Joonatan Uusväli. Saatest selgub, kuidas laenu taotleda, milleks kodulaenu kasutada võib ning kas intressimäärad võiksid nulli langeda. Seda selgitab Luminori laenutoodete juht Martin Malinovski.

Lisaks annab Luminori peaökonomist Tõnu Palm ülevaate sellest, milline saab olema koroonaviiruse ja selle järelmite mõju majandusele. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Läbilöök". Saates on külas Eesti ühe silmapaistvama perefirma, tööstusettevõtte Estanc juht Mihkel Tammo.

Tema juhtimisel on ettevõtte majandusnäitajad kiiresti kasvanud ning saates räägimegi sellest, mis on kiire kasvu taga, kuidas keskkonna- ja kliimaküsimused uusi ärivõimalusi loovad ning mis suunas uus põlvkond ettevõtjaid ja juhte ettevõtlust ja tööstuseid ümber kujundavad ning miks senine äritegemise viis pole olnud jätkusuutlik. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Lavajutud". Saate esimeses pooles räägib ennast mitmes riigiasutuses tõestanud Taimar Peterkop sellest, mis eristab tõelisi tippjuhte väga headest juhtidest ja mida on õppida avaliku sektori juhtidelt.

Uku Randmaa kõneleb saate teises pooles sellest, kuidas elu on palju enamat kui tuim Exceli tabelite nühkimine. 56aastane ehitusettevõtja ei astunud kaheksa kuud kordagi kuivale maale ega näinud teisi inimesi – ta osales Golden Globe Race'l, kus purjetajatel tuleb üksi ümber maailma seilata kordagi kaldale astumata.

Ettekanded on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil, moderaator on Meelis Mandel. Saade oli eetris möödunud aasta augustis.

15.00–16.00 "Korras kinnisvara täna-homme". Kord kvartalis eetris olev saade võtab kõneks IT-lahendused kinnisvara korrashoius. Saate esimeses pooles on mikrofonide taga haldusfirma esindajana City Haldus OÜ juhatuse liige Heikki Lind, korteriühistutele mõeldud platvormi KORTO arendaja Tarkvaralabor OÜ esindaja Rain Eensaar ning nutikodude arendusettevõtte Techno Life juhatuse liige Kuuno Lotamõis. Juttu tuleb sellest, mida ühistud tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmisest võidavad, kui altid ollakse neid kasutama ja miks haldusfirmad IT võidukäiku tervitavad.

Teises pooles tulevad stuudiosse digisüsteemidele üle läinud korrashoiufirma Ermeesia juhatuse liige Priit Lauk, ärikinnisvara teenusepakkuja BPT Real Estate tegevjuht Janek Hintsov ja rohkem kui 20aastase kogemusega kinnisvara korrashoiu IT-lahenduste pakkuja Reminet asutaja Kaia Kirs. Ka siin keskendutakse IT abile hoone haldamises ja hoolduses ning arutletakse, miks on kõik need uued võimalused kinnisvara korrashoidu nii aeglaselt kasutusele tulnud. Saadet juhib Kristi Kool.

