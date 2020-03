Pangad piirasid töötajate reisimist

Swedbank piiras koroonaohus töötajate välisreise. Foto: Andras Kralla

Swedbank piiras koroonahirmus oma töötajate ärireise ja riskiriikidest naasnutele on võimaldatud kaugtöö või tasustatud tööst eemal viibimine. Sarnased meetmed võttis kasutusele ka Luminor.

Luminori pressiesndaja Karel Hanni väitis, et nad lõpetasid töötajate reisid riskipiirkondadesse. "Lisaks soovitame tungivalt, et inimesed vaataksid läbi kõik oma kavandatud tööreisid ning jätaksid vaid sellised lähetused, mis on tingimata hädavajalikud. Samuti soovitame tungivalt töötajatel, kes on hiljuti külastanud kõrge riskiga piirkondi, jääda kaheks nädalaks koju," lisas ta.