Keskpank: majanduspoliitikaga tuleb võidelda töötuse vastu

Keskpank soovitas viiruse mõju majandusele leevendada konkreetsetele sektoritele suunatud ajutiste meetmetega Foto: Erik Prozes

Majanduspoliitika eesmärk viiruse mõju leevendamisel peab olema töötuse ja pankrottide kiire kasvu vähendamine, kirjutas Eesti Pank.

Koroonaviiruse leviku ajal tuleb vähendada võimalust, et ajutised probleemid tekitavad inimestele ja ettevõtetele püsivat kahju. Teiste sõnadega on selle eesmärk ära hoida ajutistest probleemidest tingitud pankrotilaine ettevõtete seas ja töötuse hüppeline suurenemine. 2008.-2009. aasta kriisiga võrreldes on Eesti olukord parem, sest Eesti majanduses pole suuri tasakaalustamatusi ja nii majandus tervikuna kui ka finantssektor on tugevas seisus, teatas keskpank neljapäeval.