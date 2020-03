Kõige hullem kriis, mis ürituste korraldajaid kunagi tabanud

Ka Saku Suurhall on ürituste ärajäämisega pidanud juba arvestama. Foto: Andres Haabu

Viimasetel päevadel tuleb ridamisi teateid ürituste ära jäämisest. Peaminister on andnud soovituse kõik rohkem kui 100 osalejaga üritused ära jätta. Äripäev uuris, kuidas ürituste korraldamisega seotud ettevõtted olukorraga toime tulevad ja kes kannab tekkinud kahju.

Konverentse korraldava ettevõtte Confent omanik Endrik Randoja sõnul lähtutakse olukorra lahendamisel ja kahjude sissenõudmisel sellest, et pärast kriisi läheb elu edasi. “Ehk et me peame ka pärast kriisi edasi suhtlema samade klientide ja partneritega, seega ei saa väga jäigalt lepingutes määratud trahvipunkte jälgida," ütles Randoja.