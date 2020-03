Norra võib sulgeda mitu lennujaama

Norra võib koroonaviiruse hirmus sulgeda mitu lennujaama. Foto: AFP/Scanpix

Norra kaalub mitme lennujaama sulgemist seoses koroonaviiruse levikuga, vahendab Reuters.

Norra lennujaamade opereerija Avinor teatas riigi rahvusringhäälingule, et mitme lennujaama sulgemine on tõepoolest arutluse all.