Hotelli juhataja: olukord on väga nutune

Turistide tulvast võivad hotellid praegu ainult unistada. Foto: Andras Kralla

Telegraafi hotelli juhtaja Anton Jolkini sõnul olukord hotellisektoris on väga nutune. Ta arvab, et ettevõtte käibe langeb sel aastal eelmise aastaga võrreldes 70–80%. Töötajate töökoormust on vähendatud.

"Inimesed tühistavad broneeringuid, isegi need, kes tahavad tulla, ei tule, see on üldine suundumus," ütles ta Delovõje Vedomostile. "Kõik rühmad põhimõtteliselt tühistatakse ilma eranditeta, see tähendab, et ühtegi rühma ei tule. Kõik on väga negatiivne."