Google ja Walmart võtsid koroonatestide abi enda kanda

Dr. Debbie Birx tutvustamas koroonaviiruse testimise plaani. Foto: AFP/Scanpix

Tehnoloogiahiid Google teatas, et loob veebisaidi, mis aitab inimestel hinnata, kas nad peaksid end testima koroonaviiruse vastu või mitte, kirjutab Reuters. See on osa USA eriolukorra plaanist.

Jaekaubandusettevõtted nagu Walmart ja Target kavatsevad püsti panna nii-öelda drive-through ehk läbisõidulahendused testimiseks poekettide parklates. Sarnast metoodikat on näiteks kasutanud Lõuna-Korea. Testide tulemusi on inimestel võimalik vaadata veebis 24-36 tunni jooksul.