Kohalik vaade: koroonaviirus sunnib Itaaliat digitaliseerimisel hiigelsamme tegema

"Naabrinaisega, kes on laulja, on pühapäeva pärastlõunaks planeeritud ühine kontsert – tema laulab oma terrassil ja minu mees mängib meie terrassil kitarri," rääkis Itaalia elustiiliväljaande Gentleman peatoimetaja Giulia Pessani kohalikust meeleolust. Foto: Erakogu

Ühel päeval elad sa Itaalias, ühes maailma armastatuimas paigas, kuhu paljud tulla soovivad. Riigis, kus on tugev majandus, hea elukvaliteet, tipptasemel restoranid ja baarid ning teisel päeval seisad silmitsi katkuga. Just nii kirjeldab olukorda Itaalia elustiiliväljaande Gentleman peatoimetaja Giulia Pessani.

“Epidemioloogilise sõjaga silmitsi seismine pole lihtne, sest tegu on kavala ja nähtamatu vaenlasega. Meie arstid ja tervishoiutöötajad on ületöötanud, ettevõtjad on nõutud ja murest murtud, sest käibed on väga lühikese ajaga meeletult langenud,” sõnab Pessani.