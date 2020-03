Eestis on tuvastatud 171 koroonaviirusesse nakatunut

Riike ei jaotata enam riskipiirkondadeks. Foto: Liis Treimann

Tänaõhtuse seisuga on Eestis tuvastatud 171 inimest, kes on nakatunud koroonaviirusesse, teatas terviseamet.

Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 1133 COVID-19 testi, haiglaravil on kaks inimest. Hommikul teatas terviseamet, et arvestades viiruse kasvavat levikut, ei ole kergemate viirushaiguse tunnustega patsientide testimine enam otstarbekas, tervishoiuteenuse ressursside säästmiseks ja elutähtsate teenuste tagamiseks keskendutakse riskirühmadele, tervishoiutöötajatele ja teistele elutähtsaid teenuseid osutavatele inimestele.