Koroonaviirusesse on nakatunud 135 inimest

Riike ei jaotata enam riskipiirkondadeks. Foto: Liis Treimann

Tänahommikuse seisuga on Eestis koroonaviirusesse nakatunud 135 inimest, mida on 20 võrra rohkem kui eile õhtul. Võrreldes eile hommikuga on lisandunud 26 nakatunut.

Positiivsetest proovidest on 62 võetud Harjumaal, 37 Saaremaal, 13 Pärnumaal, 9 Võrumaal, 6 Tartumaal ja 8 Virumaal. Alates 31. jaanuarist on Eestis kokku tehtud 971 COVID-19 testi.