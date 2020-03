Kasiinod kinni, alkoholiletid lahti

Siseminister Mart Helme sõnul peavad piiriületajad arvestama karantiiniga. Foto: Andras Kralla

Kriisikomisjoni tähelepanu hakkab nihkuma piirangutelt majandusmeetmetele.

„Teeme kõik selleks, et viiruse leviku tõus võimalikult kiiresti maha saada. On selge, et neid meetmeid tuleb juurde,“ ütles esmaspäevasel valitsuse pressikonverentsil kriisikomisjoni juhtiv peaminister Jüri Ratas. „Täitke tervisejuhiseid ja -nõudeid, neid täna õhtul kindlasti kehtestatakse täiendavalt,“ ütles sealsamas välisminister Urmas Reinsalu.