Ettevõtjad pole maksude ajatamisega kiirustanud

Maksu- ja tolliameti peahoone Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Ei aasta algus ega ka märtsikuu torka maksuametile esitatud maksude tasumise ajatamistaotluste poolest kuidagi silma, selgub maksu- ja tolliameti statistikast.

Tänase seisuga on märtsikuus esitatud 260 taoltust, kriipsuvõrra rohkem kui mullu samaks kuupäevaks esitatud 234. See näitab, et ettevõtjad on siiani olnud pigem äraootaval seisukohal.