KUULA OTSE: mida teevad pangad ja mis saab räsitud ettevõtetest?

Restoranid püüavad kõigest väest ellu jääda. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio hommikuprogrammis võetakse täna arutlusele väga kuumad teemad – kuidas hakkavad käituma pangad, kui hästi on seni toiminud valitsus, mis saab restoranidest ja disaineritest, kuidas kaasatakse eriolukorda venekeelne elanikkond.

Kas valitsus on majanduskriisi ohjeldamisega seni hästi hakkama saanud? Kuidas Reformierakond kui suurim opotsioonierakond on rahul valitsuse sammudega majanduskriisi lahendamisel? Mida teeksid nemad teisiti? Ajame juttu riigikogu liikme ja endise rahandusministri Maris Lauriga.

Kas pangad arvestavad makseraskustesse sattunud klientide puhul eriolukorraga või lähtutakse ikka tavapärastest reeglitest? Sel teemal vahetame mõtteid Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi ja Coop Panga juhatuse liikme Hans Pajomaga.

Milliseid abinõusid ellujäämiseks võtavad tarvitusele restoranid? Ajame juttu Tallinna ühe suurima ja vanima restorani Olde Hansa juhi Tene Lingiga.

Kas venekeelne elanikkond saab eriolukorra kohta piisavalt infot? Kuidas käituvad need inimesed, kes on Venemaa meedia infoväljas? Vahetame mõtteid reklaamiagentuuri Paprika juhi Jana Gashkovaga.

Eesti Disainerite Liidu president Ilona Gurjanova on mures, et Eesti loomemajandus on hukule määratud. Räägime sellest, mida saaks teha selleks, et sektor ellu jääks?

Hommikuprogrammi juhib saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

