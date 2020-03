Lapsevanemad paluvad ettevõtjatelt lastele arvuteid

Koolilapsed. Foto: Julia-Maria Linna

Facebookis sündis algatus “Igale koolilapsele arvuti!”, millega tahetakse kokku viia nutiseadmeid õppetööks vajavad lapsed nendega, kel arvuti seisab kasutult tööl või kodus.

Idee üks algataja Kätlin Rohilaid-Aljaste ütles, et sageli pole peredel vahendeid, et koduõpet läbi viia. "Samas paljud ettevõtted ja asutused kannavad maha töökorras arvuteid. Sellest tulevnevalt tegin üleskutse - riigiasutused, ettevõtted - paljudel on üle arvuteid ja seisavad vanad arvutid ning kannate lõpuks need maha. Palun loovutage need arvutid abivajajatele“ lausus Rohilaid-Aljaste.