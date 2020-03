Rimi, Selver, Maxima, Circle-K, Alexela ja Express Post vaevlevad töötajate puuduses

Nii Selveris kui ka teistes suurtes kettides on märgata suurenenud värbamisaktiivsust. Foto: Andras Kralla

Tööportaali CV Online turundusjuhi Maris Viirese sõnul on tööportaali kuulutuste statistikast näha, et suurem kadu inimestes ja samas ka nõudlus lisavägede järele on teeninduses, tootmises ja meditsiinis.

Kohvikud, restoranid, meelelahutushärid, hotellid on otsi kokku tõmbamas ja saatnud oma inimesed palgata puhkusele või suisa koondanud.