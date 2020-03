11. päev koroonas. Kuidas ma end tunnen?

Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma andis pühapäeval teada, et on haigestunud COVID-19. Meditsiiniuudised palus tal kirjeldada, kuidas ta end tunneb 11 päeva pärast esimesi haigustunnuseid.

Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma.

Ma olen 28aastane terve inimene ja koroonaviirust on minul seni kergem läbi põdeda kui grippi. Väike palavik ongi peamine märk sellest, et mu keha viirusega võitleb. Uue viirusega avastad pidevalt aga uusi sümptomeid, mis sellega kaasas käivad. Ja need peamised sümptomid, millest enne kuulnud olin, mind ei piinagi.