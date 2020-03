Raadiohommikus: esipanga vead ja kriisist sündinud edulugu

Swedbanki peakontor Stockholmis Foto: Liis Treimann

Neljapäeva õhtul tutvustasid Eesti ja Rootsi finantsinspektsioon Swedbankis tehtud uurimise tulemusi ja selgus, milliseid vigu Eesti esipanga tegevuses leiti. Äripäeva raadio hommikuprogrammis helistatakse Eesti finantsinspektsiooni juhile Kilvar Kesslerile ja Swedbank Eesti juhile Olavi Lepale, et nende käest värske info valguses aru pärida.

Lisaks uurime, kuidas on koroonakriis mõjutanud tööstusharu, mis moodustab Eesti ekspordist ligi veerandi: elektroonikatööstust. Selleks võtame ühendust Eesti Elektroonikatööstuse Liidu juhataja Arno Kolgiga.

Räägime ka ühest praegusest kriisist sündinud eduloost. Eesti haridustehnoloogia ettevõtted otsustasid ajal, mil koolilapsed on e-koduõppel, jagada oma tooteid ja teenuseid nii Eestis kui ka mujal maailmas tasuta ning lõid selleks ühe päevaga platvormi. Nagu selgus, kukkus ettevõtmine väga viljakale pinnasele ning areneb mühinaga. Vestleme initsiatiivi algataja ja ühe eestvedaja, matemaatikamängude platvormi 99math tegevjuhi Tõnis Kusminiga.

Hommikuprogrammi toovad teieni Karl-Eduard Salumäe ja Priit Jõgi, uudiseid vahendab Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00-12.00 "Kuum tool". Seekordne saade keskendub neljapäeval valitsuse avaldatud Eesti ajaloo suurimale, 2 miljardi euro suurusele majandusabi meetmete paketile. Pärast keskpäeval toimud valitsuse pressikonverentsi kogusime kokku esimesed muljed riigi päästeplaanidest ja küsisime, kas sellest piisab esmaste murede lahendamiseks.

Saates vastavad neile ja paljudele teistele riiklikku päästeplaani puudutavatele küsimustele maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ja LHV panga ökonomist Kristo Aab. Saadet juhib Allan Rajavee.

12.00-13.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas messenger'i-turunduse ekspert ja Eduliiga asutaja Raul Järve. Saade keskendub juturobotitele, messenger'i-turundusele ja sammudele, millest alustada.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

13.00-14.00 "Lavajuttude kullafond". Esimesena pakume teile kuulamiseks kogemuslugu LNG-veokite kasutamisest. Alexela oli esimeste LNG-veokite ostja ning alates eelmise aasta veebruarist veavad nad kõikidesse oma tanklatesse üle Eesti kütust ise. Investeering loodetakse tagasi teenida paari aastaga. Sel teemal räägib Alexela juhatuse liige Alan Vaht.

Teises saatepooles tuleb juttu vesinikkütuseelemendi väljaarendamisest piiriülese koostöö toel. UP400 on maailma esimene kaasaskantav vesinikkütuseelemendil põhinev arukas generaator, mida saab ühendada päikesepaneelide ja tuuleturbiinidega, et toota elektrit jahile või haagissuvilale. Sõna saab Powerup Fuel Cells OÜ juhatuse liige Ivar Kruusenberg.

Saade on salvestatud kütuseturu aastakonverentsil ja oli esmakordselt eetris möödunud aasta septembris.

15.00-16.00 "Kullafond". Saade on salvestatud konverentsil "Äriplaan 2019". Teises saatepooles intervjueerib Meelis Mandel Vjatšeslav Leedot. Ta on rääkinud, et on olemuselt laisk ning labidaga kraavi kaevamise asemel mõtleks, kuidas seda efektiivsemalt teha, kas ekskavaatori või muu seadmega. Laisad viivad elu edasi, arvab Leedo.

Esimesena saab sõna ASi Harju Elekter kauaaegne juhatuse esimees Andres Allikmäe. Pika ajalooga ettevõtet Harju Elekter on tunnustatud ambitsioonikal kasvamisel, kohanemisel ja arenemisel, mis teeb silmad ette nii mõnelegi alustajale ja mis ei lase ennast laiatarbetõdedega kirjeldada.

