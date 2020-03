Talendiportaal lihtsustas kaugtööks värbamist

Kõrgepalgalised IT-spetsialistid saavad tööjõuvahendusportaal MeetFrank´i mobiiliäpis mugavalt kodukontori tööd otsida. Foto: Liis Treimann

Bolti ja teistesse tehnoloogiaettevõtetesse tippspetsialiste vahendav tööjõuportaal MeetFrank andis teada, et arvestades praegust üleüldist kaugtöö hooaega, lisati tööotsijate jaoks mobiilirakendusse kaugtöö kategooria.

Peamiselt kõrgepalgalisi tehnoloogiavaldkonna tippspetsialiste vahendav tööjõuportaal MeetFrank selgitas oma sammu sellega, et võrreldes veebruariga on märtsis toimunud viiekordne kasv kaugtöö otsijate hulgas, seega tuldi vastu üldisele nõudlusele. Palkamisplatvorm kutsub nüüd kõiki ettevõtteid üles lisama kaugtöökuulutusi oma portaali, et tööturgu keerulisel ajal aidata.