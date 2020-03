Rahanduskomisjoni juht: valitsuse abimeetmed ei tähenda jõuluaja algust

Isamaa riigikogu saadik ja rahanduskomisjoni juht Aivar Kokk tõdes, et suur osa valitsuse majandusabi meetmetest peab läbima järgmisel kuul lisaeelarvena riigikogu lugemised, mis tähendab, et kahe miljardi suuruste toetusmeetmete kuluread läbivad veel pingsa analüüsi. Foto: Raul Mee

Kuigi LHV ökonomisti Kristo Aabi hinnangul vastab valitsuse 2 miljardi suurune abipakett eeldatavale majanduskahjule, mida koroonaviirus Eestile põhjustab, leidis Isamaa rahvasaadik ja rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, et abiraha jagamist tuleb riigikogus veel põhjalikult arutada.

„Kindlasti on püüdnud ministrid anda praeguses kriisiolukorras enda parimat,“ märkis Kokk, kelle sõnul aitavad valitsuse esimesed sammud leevendada koroonaviiruse järsku negatiivset mõju majandusele. Teisalt nentis valitsuskoalitsiooni kuuluva Isamaa liige, et teda panevad muretsema 2 miljardi euro suuruse paketi kõrged kulud. „Selleks on vaja riigil vastu võtta lisaeelarve, mis tuleb aprillis riigikogus ka arutlusele,“ ütles Kokk Äripäeva raadiosaates „Kuum tool“.