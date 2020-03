Tallinki "kriisilaev" on vedajatele liiga kallis

Mitmed vedajad on tunnistanud logistikauudistele, et eile õhtul Sassnitzi suunas väljunud Tallinki parvlaeva Star piletid on liiga kõrged selleks, et vedajad jaksaksid seda liini regulaarselt kasutada.

Tallink Star, mis hakkab kurseerima Paldiski ja Sassnitzi vahel. Foto: Raul Mee

Kes täpselt sellise hinnastuse välja töötas, jääb aga segaseks.