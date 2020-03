Aab: kaitsevahendite leidmine on keerukas, kuid võimalik

Riigihalduse minister Jaak Aab Foto: Liis Treimann

Eriolukorra tööde juhiks määratud riigihalduse minister Jaak Aab sõnas, et kahe nädala jooksul jõuab Eestisse ligi 200 000 liitrit desinfitseerimisvahendit kätele ja pindadele

„Eriolukorras peavad paljud meist täitma tavapärasest erinevaid ülesandeid. Need on vajalikud, et saaksime võimalikult kiiresti minna tagasi normaalse elukorralduse juurde,“ tõi välja riigihalduse minister Jaak Aab. „Rahandusministeeriumi meeskond koostöös sotsiaalministeeriumiga ja terviseametiga on tegelenud viimased päevad sellega, et lähiajal saaksime kätte hädavajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid.“