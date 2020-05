Poliitikaradar: võimuliit asus halastuseta rammima

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: juhe seinast välja nii parteide rahastamise kontrollilt kui ka vöörtööjõu näljas põllumeestelt. Kas ka Rail Balticult?

Eriolukorra lõppemise järel ei kulunud ööpäevagi, kui Eesti sisepoliitika on tagasi seal, kus see tavaliselt ikka on. Piirangute leevendamise teated ei taha enam uudistes pikalt püsida, asemel on juba kergelt skandaali maiguga algatused ja juhtumised. Neist nüüd järgemööda.

