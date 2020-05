ÜRO julgeolekunõukogus toonitati küberturvalisuse olulisust koroonaajastul

Ühisfoto Eesti korraldatud ÜRO Julgeolekunõukogu eriürituselt

Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu eesistumise eriüritusel küberjulgeoleku teemal rõhutati rahvusvahelise õiguse kehtivust küberruumis ja kõigile ÜRO liikmesriikidele kehtivaid käitumisreegleid. Kokku osales üritusel ligikaudu 60 riiki ja organisatsiooni.

Nii Eesti välisminister kui peaminister rõhutasid, et koroonakriis on näidanud turvalise küberruumi olulisust. „See kriis on näidanud, kui tähtis on digiinfrastruktuuri usaldusväärsus ning kuidas peame üheskoos töötama stabiilse ja turvalise küberruumi nimel,“ ütles välisminister Reinsalu kohtumist avades.