Praegune aktsiate ralli pole kuigi armastatud

LHV investeerimisseminar "Investeerimise ABC" Radisson Blu hotellis. Foto: Raul Mee

„Ma arvan, et me oleme tõusukursil tõesti,“ ütles LHV analüütik Erko Rebane aktsiaturgude kohta, kuigi skeptikuid on tema sõnul veel palju.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis osalenud Rebase sõnul on tehnoloogia ja biotehnoloogia aktsiad kiirelt üles liikunud, nüüd maksab vaadata ka paari teist valdkonda.