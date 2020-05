Raadiohommikus: börsiettevõtet juhtiv endine rallisõitja

Endine rallisõitja, 27aastane Miko-Ove Niinemäe on Arco Vara juhtinud kuu aega. Raadiohommikus kuuleme, kuidas kavatseb ta kinnisvarafirma kriisist läbi viia. Foto: Andras Kralla

Kuu aega on Eesti börsiettevõtet Arco Vara juhtinud vaid 27aastane Miko-Ove Niinemäe, kes mõned aastad tagasi pälvis tähelepanu sootuks ambitsioonika rallisõitjana. Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägib ta, kuidas kavatseb kinnisvarafirma kriisist läbi roolida.

Keeruliste aegade üleelamisest vestleme ka ettevõtetele kriisijuhtimise teenust pakkuva Smart Production Managementi kahe esindaja, vandeadvokaat Randu Riibergi ning tekstiilitöösturina tuntud Vahur Roosaarega. Lisaks pakume intervjuud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Keit Kasemetsaga, kes kommenteerib Euroopa Komisjoni ettepanekut luua 750 miljardi euro suurune nõndanimetatud taastekava selleks, et aidata koroonakriisist halvatud Euroopa majandus uuesti jalule.

Hommikuprogrammi veavad Karl-Eduard Salumäe ja Priit Pokk.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Lagunev katus päikesejaamaks ei sobi. Kui on plaanis lähima kümne aasta jooksul katusekattematerjal välja vahetada, tasub enne päikesepaneelide paigaldamist see ära teha, toob Eramaja ehituse saates välja Solar4You OÜ projektijuht Rando Simson.

Saates selgitame põhjalikumalt, millest sõltub väiksemate päikeseelektrijaamade tootlikkus, millised tingimused on katusele, kuhu soovitakse paneelid paigaldada ning milline võiks olla optimaalse suurusega jaam eramajade juures.

Tootlikkuse ja tasuvuse kõrval räägime ka päikesepaneelide tehnilistest parameetritest ning kirjeldame süsteemi tervikuna.

11.00–12.00 "Kuum tool". "Kas me oleme ikka õigel teel?" küsime seekordses saates. Erakondade rahastamine on kuum teema, sest võimul olev koalitsioon on asunud senist süsteemi muutma, soovides likvideerida 2011. aastast tegutseva erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ja tahtes anda selle ülesanded riigikontrollile. Miks seda tehakse? Mis muutub paremaks? Millised on erakondade rahastamisega seotud kesksed probleemid ja kuidas on kujunenud avalikud hoiakud? Kas parteide kilekotiga ämma kapist või sukasäärest raha toomise tava on asendunud millegi muuga? Kas ERJK on toonud oma tegevusega teemasse läbipaistvust või ehk suurendanud hoopis ebaselgust? Kui hea või halb on avalikkuse kontroll erakondade rahaasjade üle, kuivõrd see mõjutab tugevalt meie esindusdemokraatia tervist?

Otsestuudios on riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, endine ERJK liige Paul Puustusmaa (EKRE) ja ERJK aseesimees Kaarel Tarand. Hinnangu ERJK senisele toimimisele annab saates ka MTÜ Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju.

Saadet juhib Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Kogenud ärikonsultant Alek Kozlov firmast Scrum viib raadiosaates läbi 45 minuti pikkuse konsultatsioonisessiooni. Abi vajab ettevõte, kes on korraldanud seni rahvusvahelisi koolitusi, aga nüüd on kriisi tõttu äri kokku kuivanud ja vaja leida uusi võimalusi.

Saatejuht Hando Sinisalu "mängib" saates abivajaja rolli.

13.00–14.00 "Uus Maa kinnisvarasaade". Olukord kinnisvaraturul muutub üürniku jaoks soosivamaks, ennustab kinnisvarasaates Uus Maa Kinnisvarabüroo jurist Karlis Kolk. Ta toob välja, et juba praegu on juhtumeid, kus potentsiaalsete üürnike käest ei nõuta tagatisraha või lepitakse varem sõlmitud lepingute puhul kokku üürihinna alandamises.

Eluruumide üürilepingutest kõnelevas saates on jutuks veel küsimused remondifondist, võimalikest leppetrahvidest ning analüüsime ka, millised on tähtajalise ja tähtajatu lepingu erinevused ning milline neist lepingutüüpidest võiks sobida muutuvates turutingimustes.

15.00–16.00 "Eetris on tervisekassa". Mida sa teed, kui sind tabab ootamatu tervisemure ja sa ei oska hinnata, kui ohtlik olukord on, ega tea, mida ette võtta? Kõige lihtsam on teha kiire kõne perearsti nõuandetelefonile 1220 ja siis vastavalt juhistele edasi tegutseda.

Milliste terviseprobleemidega perearsti nõuandetelefonilt abi saab, kuidas abi küsida, kes on nõustajad ja kas neil on röntgenkõrvad, et telefonitsi inimesele adekvaatseid tervisenõuandeid anda, selgitab saates nõuandetelefoni teenusejuht Klarika Kallikorm-Rannamets.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.