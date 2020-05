Aprillis langes müük enim tööstuskaupade kauplustes

Täna avati sadamapiirkonnas Tallinna uusim kaubanduskeskus Nautica, mille 60 kaupluse hulgast võib leida mitmeid tuntuid brände. Foto: Andras Kralla

Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 2020. aasta aprillis 517 miljonit eurot, mis eelmise aasta sama kuuga vähenes püsivhindades 15%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Jaanika Tiigiste tõi välja, et tööstuskaupade kauplustes vähenes müügitulu võrreldes eelmise aastaga lausa 24%. „Aprillis mõjutas müügitulu langust eelkõige see, et kaubanduskeskused olid eriolukorra tõttu terve kuu suletud,“ ütles ta.