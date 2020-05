Nädala lood. Kamaluga investeerimisideid

Investor Kristi Saare rääkis, mis aktsiaid on ta kriisi ajal juurde soetanud. Foto: Tanel Meos

Äripäeva lugejad uudistasid sel nädalal enim neid uudiseid, mil moel või teisel pistmist investeerimisega.

Nädala konkurentsitult popim lugu rääkis sellest, kuidas riskialtid investorid kaevasid välja pöörase, kuid küsitava idee.

Nimelt kirjutasime, et olukord, kus pangad pakuvad maksepuhkust ka jõukamatele ja hästikindlustatud inimestele, kellel seda tegelikult vaja pole, on pannud mõnele investorile pähe idee kasutada maksepuhkuse ajal põhiosamaksetelt kokku hoitud raha hoopis investeerimiseks. Mida investorid asjast arvasid ja mis on pealtnäha hea idee murekohad, loe siit.

Cleveron koondab

Tähelepanelikumad võisid LHV foorumist märgata, et sel nädalal on aktiivselt kaubeldud Cleveroni aktsiatega.

Baltimaade väärtpaberite keskdepositooriumi Nasdaq CSD andmetel on Cleveronil 254 050 aktsiat ning igas kuus vahetavad omanikke vähemalt üksikud aktsiad. Kui tänavune börsiväliste tehingute madalpunkt saabus märtsis, mil omanikku vahetas vaid kaheksa aktsiat, siis aprillis on omanikku vahetanud 12 457 aktsiat ehk pea 5% ettevõtte aktsiatest. Tehingute hind jääb aga saladuseks, sest börsiväliste tehingute hinda Nasdaq CSD ei avalda. Loe uudist lähemalt siit.

Reede tõi aga pommuudise. Cleveron seisab koroonakriisi tagajärjel silmitsi esimese poolaasta peale kogunenud 3 miljoni euro suuruse kahjumiga. Sel kuul pidi ettevõte lahti ütlema 50 töötajast. Cleveroni juht Arno Kütt tõdes Äripäevale, et see aasta tuleb väga kehv ning aasta kokkuvõttes tahab ta jõuda kahjumiga nulli lähedale. Selle kohta, mis ettevõtet ootab, loe siit.

Neid eksperdid ostaksid

Keda huvitavad aga börsifirmade aktsiad, said selle nädala lugudest üksnagu mõtlemisainet.

Näiteks kirjutas Investor Toomas sel nädalal ühest tulusast aktsiast, mis oli tal otse nina all, aga näe, ei osanud head asja ära tunda. Nagu ütleb Peter Lynch oma raamatus „Üks samm Wall Streetist ees“, siis head investeerimisvihjed ei ole kunagi analüütikute huviorbiidis, vaid parimad neist puutuvad sinuga igapäevase elu raames kokku. Millest käis jutt, vaata siit.

Kes aga paneb endale paika suisa ostunimekirja, mida börsidelt soetada, võiks lugeda seda lugu. Viimastel nädalatel on Äripäeva raadios atraktiivseid aktsiaideid jaganud nii Kristi Saare, Märten Kress, Jaak Roosaare, Kristjan Liivamägi kui Rahakratt, aga ka LHV Panga portfellihaldurid Mikk Taras ja Kaius Kiivramees.

Aga on ka neid, kes julgevad oma raha panna ettevõttesse, mis pole just heade uudistega viimasel ajal silma paistnud. Jutt käib Pro Kapitalist, kelle tütarfirmale kuulub T1 kaubanduskeskus.

Keskerakonna kahtlane annetaja

Kirjutasime aga ka muudel teemadel. Selgus, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon saadab prokuratuurile uurimiseks Keskerakonnale hiljuti tehtud skandaalse annetuse materjalid, sest kahtlustab tankisti kasutamist.

Maksuametist saadud andmed näitasid, et peaministriparteile annetanud Jana-Helen Juhaste tulud on olnud liiga väikesed annetuseks, mille ta tegi. Loe seda uudist lähemalt siit.

Kes see helde annetaja aga on, uudista siit.

Reportaaž Läänemaalt

Sel nädalal käisime külas Läänemaal ja uurisime, kuidas läheb peamiselt turismist ja tööstusest elatuval piirkonnal. Selgus, et koroonakriis on külvanud Läänemaal ebakindlust, aga esimeste soojade ilmadega taastub ka optimism. Eriti neil Läänemaa ettevõtjatel, kes on keskendunud kohalikele. Loe lugu ja uudista meeleolukaid fotosid siit.