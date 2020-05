Lihtne tööriist, mis aitab ettevõtte halvavast šokist välja

Grant Thornton Balticu digiturunduse strateeg Erik Suits, Nordic Hotel Forumi juhatuse liige Feliks Mägus ja Grant Thornton Balticu juhtivpartner Mati Nõmmiste. Foto: Erakogu

Koroonakriis lõi maailma majandust iseloomustanud tasakaalumudeli kõikuma ning ellu jäävad need, kes suudavad oma ettevõtte strateegia ümber kohandada, leiti Äripäeva raadio saates "Kasvukursil".

"Muutused tulid, et jääda," on Grant Thornton Balticu juhtivpartner Mati Nõmmiste veendunud. "Paljud protsessid, mis lauale tulid, on alanud ammu, näiteks vajadus firmasid digitaliseerida – nüüd sunniti inimesi see kõik lihtsalt kiiresti ära tegema."