Ralli külmikusse - Euroopas on külmhoidlatega kitsas käes

Külmhoidlates ruumi napib. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa toidutootjad seisavad silmitsi keeruka olukorraga: oma toodangut pole enam kuskil hoiustada, vahendab Bloomberg.

Belgia kartulitöötleja Agristol on suur probleem, tal pole oma toodangut enam kuhugi panna. Oma külmikud on ettevõttel täis ning rentida pole ka enam pea kelleltki. See tähendab, et ettevõte on sunnitud oma päevast toodangut viiendiku võrra kokku tõmbama.