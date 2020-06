Riik hakkab välisinvesteeringute tausta tugevamalt kontrollima

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas Foto: Andras Kralla

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis täna kooskõlastusringile välisinvesteeringute taustakontrolli seaduse väljatöötamiskavatsuse, mille alusel koostatava seadusega hakatakse tulevikus põhjalikumalt uurima Eesti majandusjulgeoleku seisukohast kriitiliste välisinvesteeringute tausta.

Aas selgitas, et Eesti on väike avatud majandusega riik, mille majanduse käekäik tugineb ekspordil ja usaldusväärsetel välisinvesteeringutel Eesti majandusse. „Strateegilistes valdkondades peab riik tagama, et uus kapital ei ohustaks rahvuslikku julgeolekut ja elutähtsaid teenuseid, olgu see siis energia, transpordi, meditsiinivahendite või side ja infotehnoloogia vallas,“ ütles Aas.