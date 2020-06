Kriisis kannatajad: eelmine kriis mehed, nüüd noored naised

Eesti Panga ökonomisti Orsolya Soosaare hinnangul jõuab kriis edaspidi nõrgema välisnõudluse ja üldise kindlustunde kahanemise tõttu ka tööstussektorisse. Tööstuse hõive kahanes ka juba enne kriisi. Foto: Eiko Kink

Kõige valusamalt on seni kriis löönud noori naisi, kes töötavad teenindussektoris, selgub Eesti Panga tööturu ülevaatest. Eriti suure koorma alla on sattunud üksikvanemad, kellest enamik on naised.

Erinevalt eelmisest kriisist, mis andis suurema hoobi meeste ülekaaluga tööstussektorile, mõjutas koroonakriisi algfaas rohkem naiste ülekaaluga teenindussektorit. Vanuse lõikes suurenes registreeritud töötuse määr kõige enam 16–24aastaste naiste seas – veebruari 6,5%lt 11,6%ni aprilli lõpus. Töötuse kõige kiirem kasv oli Harjumaal suurema teenindussektori osakaalu tõttu.