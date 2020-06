Politoloog: kes mässu õhutab, on osa probleemist, mitte lahendusest

Andres Kasekamp. Foto: Andras Kralla

Varasemad USA presidendid, on rahutuste puhul püüdnud inimesi ühendada, mõista algpõhjusi, miks inimesed protesteerivad, kuid Donald Trump valab teadlikult õli tulle, rääkis Toronto ülikooli professor, ajaloolane ja politoloog Andres Kasekamp.

Pärast afroameeriklase George Floydi tapmist politseinik Derek Chauvini käe läbi ei taha Ameerika elu rahuneda. Kasekamp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et president Trumpi strateegia tugineb lõhestamisel, et kinnistada oma lojaalseid valijaid ning hirmutada vastaseid.

Järgneb intervjuu Andres Kasekampiga:

Eestist on telepildi vahendusel olukorda USAs üsna keeruline mõista – kui sügav see rassismi probleem tegelikult üle riigi ja üldse ühiskonnas on?

Üsna sügav. Seetõttu need rahutused polegi maha rahunenud, sest see, mida meeleavaldajad tahavad, on, et võim tegeleks süstemaatilise rassismi väljajuurimisega. George Floydi tapmine pole üksikjuhtum. Üks politseinik on võetud vahi alla, aga seal oli neli politseinikku, kes seisid seal ega teinud mitte midagi – nendega ei ole midagi juhtunud. Ja varemgi on olnud juhtumeid, kus mustanahalised on tapetud, ent politsei poolt ei ole mingeid tagajärgi olnud.