Nädala lood: eksperiment korteriturul ja pommuudis börsiturult

Äripäev tegi eksperimenti, milliseid soodukaid praegu uusarenduste turul saada on. Tulemused üllatasid. Foto: Andras Kralla

Käesolev nädal tõi lugejateni mitu ootamatut uudist nii ettevõtluse, poliitika kui ka börsiturult.

Alustuseks uuris Äripäev, milliseid hinnaalandusi on praeguses kriisis võimalik kinnisvaraturult saada. Äripäeva ajakirjanik mängis klienti ja tegi osaluseksperimenti. Legendi järgi otsis ta kahetoalist korterit uusarenduses ning raha oli tal selleks juba olemas, sest müüs eelmisel aastal maha oma maja. Laenu võtta ei soovinud, vaid tahtis leida pakkumise, mille hind on küll olemasolevast rahasummast suurem, kuid seda allapoole tingides saaks osta korteri kohe välja. Ajakirjanik helistas ainult esilehe kuulutuste peale, eeldades, et müüja soovib kinnisvarast kiiresti lahti saada.