Taastumine pandeemiast: kas Hiina on tõesti riik, kellelt õppida?

Foto: Noel Celis/AFP/Scanpix

Maailm jälgib Hiinat, kes on meist kõigist paar kuud ees, tähelepanelikult. Just Hiina õnnestumised või komistamised võivad anda väärtusliku õppetunni teistele riikidele. Kuid kas elu Hiinas on aeglaselt muutumas selliseks, nagu see oli enne kriisi, või on see lihtsalt illusioon? Sellele küsimusele vastab Deloitte Hiina vanempartner Jens Ewert, kes annab lühiülevaate Hiina teekonnast taastumise poole.

Rahvusvahelise Valuutafondi juht Kristalina Georgieva on hoiatanud, et see on suurim majanduskriis pärast 1930ndatel maailma tabanud Suurt Depressiooni. ÜRO poolt läbi viidud uuringu kohaselt oli 81 protsenti maailma 3,3 miljardi suurusest tööjõust haiguspuhangu täielikult või osaliselt töölt eemal. Et kriisist võimalikult edukalt taastuda, vaatavad paljud Hiina poole, riigi poole, kes hakkas kriisist toibuma ajal, kui viirus polnud ülejäänud maailma veel tabanud.