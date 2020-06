Eesti Pank: majanduskriis on alles algusjärgus

Liiklus Tallinna-Tartu maanteel. Foto: Andras Kralla / Äripaev

Eesti Pank teatas, et koroonaviiruse levik ning maailmamajanduse üldine jahtumine on tõuganud Eesti väliskaubanduse langustrendi, majanduskriis on aga alles algusjärgus.

Selle aasta esimeses kvartalis vähenes nii kaupade eksport (3,8%) kui ka import (3,5%). Märtsis kahanesid ka teenuste eksport ja import, kuigi kvartali kokkuvõttes teenuste eksport veidi kasvas (2,9%).