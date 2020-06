Isamaa surub partnereid ERJK likvideerimise eelnõu muutma

EKRE, Keskerakond ja Isamaa asuvad viimase survel ERJK likvideerimise eelnõusse muudatusi tegema. Foto: Liis Treimann

Koalitsioon on kokku leppinud, et erakondade rahastamise järelevalve riigikontrolli kätte andmise eelnõusse tehakse ühiselt muudatused.

Eile saatis justiitsminister Raivo Aeg valitsusele ettepanekud, kuidas võiks teha ringi eelnõu, mis annaks erakondade rahastamise järelevalve üle riigikontrollile. Aegi esitatud muudatused teeksid senise ERJK kaotamise plaani põhjalikult ringi. Äripäevale teadaolevalt on koalitsioon kokku leppinud, et eelnõusse tehaksegi muudatused. Kas just sellised, mida pakkus Aeg, pole veel selge.