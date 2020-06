Baltic Horizonil on LHV arvates börsil kenakesti kasvuruumi

Baltic Horizonil on lai üürnike baas, mis tähendab, et üks suur üürnik ei saa oma tingimusi peale surudes fondi renditulule suurt kahju teha. Miinuseks on aga kinnisvaraportfelli liigne kaldumine vaba aja ja meelelahutussektorisse. Pildil vasakul Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam ja paremal Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Foto: Andras Kralla