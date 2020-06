Investori kogemus: Tallinki aktsia taskus Norra börsile

Tallinna börsi investor Kalmer Jäärats Foto: Liis Treimann

Koroonaviirus pani mitmed Eesti väikeinvestorid liikuma turule vastupidises suunas ja ostma aktsiaid. Nende seas ka Kalmer Jääratsi, kes asus esmalt ostma Tallinki aktsiaid, kuid liikus juba õige pea meretagustele börsidele.

Samas tunnistas Jäärats, et tegi seda liiga vara. „Ostsin siis, kui Äripäev kirjutas, et omanikud ostavad aktsiad. Mõtlesin, et miks siis mitte osta. Tegelikult langes Tallinki hind veelgi,“ meenutab Jäärats.