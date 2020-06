Läti hakkab ettevõtetele maksma, et nad töötajaid värbaks

Läti piir Ainažis. Foto: Andres Haabu

Läti valitsus toetas täna sealse sotsiaalministeeriumi ettepanekut, millega tööandjatele makstakse toetust uute töötajate värbamisel, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM.

See puudutab vaid nende töötajate värbamist, kes on töötuna registreeritud. Tööandjale kompenseeritakse kuni 50% uue töötaja palgast esimese kolme kuu jooksul, aga mitte rohkem kui 430 eurot kuus inimese kohta. Eesmärk on ennetavalt soodustada töökohtade loomist kriisi oludes.